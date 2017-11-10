10 самых страшных мест в мире (ФОТО)

Остров кукол, кладбище висячих гробов, лес самоубийц — ТОП-10 самых страшных мест в мире, посещение которых может не только расширить ваш кругозор, но и лишить сна.





КЛАДБИЩЕ ЧАУЧИЛЛА













Наска — это название города и пустынного плато на юге Перу. Крохотный город с населением в 27 тысяч человек постоянно кишит туристами. Одни хотят взглянуть на загадочные рисунки, оставленные на сухом пустынном грунте, другие — побывать на кладбище Чаучилла. Раскинувшийся в пригороде Наска, этот некрополь в буквальном смысле слова открыт для посетителей. Представьте себе большие ямы, проложенные палками, в которых сидят мертвецы. Удивительная технология бальзамирования сохранила тела — как минимум кости — в полном порядке. Среди обитателей Чаучилла полно тех, кто может похвастаться пышными прическами — это притом, что последнего мертвеца похоронили здесь 11 веков назад.





ПРИПЯТЬ













Город на берегу одноименной реки стоит в двух километрах от Чернобыльской атомной станции. До 27 апреля 1986 года это был бурно развивающийся атомград, все жители которого так или иначе имели отношение к АЭС. Сразу после чудовищной аварии на станции почти пятидесятитысячное его население было эвакуировано и город превратился в памятник. Вернее, в мемориал. Так и стоит более тридцати лет пустым, став жутким музеем под открытым небом. Жилые дома, больница, детские сады и школы, детские площадки, колесо обозрения — все осталось. И ни одной души.





ВИСЯЧИЕ ГРОБЫ САГАДЫ













В долине Эха, что на Филиппинах, полно скал. На них вплотную друг к дружке висят гробы. Местные убеждены — чем выше расположено тело покойника, тем быстрее он окажется на небесах. Заставлять их погребать тела — бесполезно. Традиция хоронить мертвецов в воздухе существует более двух тысяч лет, а как и на чем крепятся гробы, местные жители не рассказывают — это секрет.





ОСТРОВ КУКОЛ













В пригороде Мехико есть множество островов, самый известный, конечно, La Isla de las Muñecas, Остров кукол. В пятидесятые годы прошлого века юноша по имени Джулиан Баррера стал свидетелем гибели ребенка, девочки, утонувшей у этого острова. Баррера оставил себе ее куклу, и с того момента ему стал являться дух погибшей. Чтобы задобрить дух, Джулиан стал развешивать на острове найденные на помойках старые куклы. И в итоге сам поселился на этом острове. В 2001 году, после его смерти (Баррера, как и та самая девочка, утонул рядом с островом), дело продолжили энтузиасты, его родственники. Кукол здесь много и вместе они смотрятся очень жутко.





ЗАМОК ДРАКУЛЫ













Настоящее название особняка, расположенного в Трансильвании — Бран, но известен он, конечно, как замок Дракулы, графа Влада Четвертого, получившего прозвище Протыкатель из-за любви к усаживанию на кол своих подданых. Замок, выстроенный на краю пропасти, — стопроцентное воплощение готического стиля: мрачное убранство, воющие звуки (причиной которых является дымоход, начинающий гудеть при сильном ветре). Главный аттракцион замка — спальня Дракулы с огромной кроватью, именно здесь, по легенде, хозяин предпочитал пить кровь своих жертв. Выглядит «домик» очень ухоженно, за что спасибо Фрэнсису Форду Копполе, который вложился в реконструкцию замка, когда снимал там свою экранизацию романа Брэма Стокера.





КОСТЕЛ СВЯТОГО ИРЖИ













В чешском поселке Лукова с XIV века стоит костел Святого Иржи (Святого Георгия). Опустел он в 1968 году, после того, как во время отпевания начался пожар и обрушилась крыша. Несколько лет назад скульптор Яков Хадрава, готовясь к сдаче дипломной работы, решил превратить костел в площадку для своих экспериментов. И населил пустующее здание человеческими статуями, чьи головы укрыты под покрывалами. Зрелище завораживающее и страшное. Преподаватели, к слову, тоже прониклись и диплом Якова — в таком вот оригинальном виде — приняли.





ЛЕС САМОУБИЙЦ АОКИГАХАРА













Знаменитая гора Фудзи известна не только сама по себе: у ее подножья лежит Аокигахара, густой лес, в котором полно скалистых пещер. В Аокигахара невероятно тихо и очень-очень мрачно. Уже в древности лес считался местом «жительства» монстров и призраков. И именно сюда жители свозили и оставляли своих близких, которых не могли прокормить, — немощных стариков и детей. Темная репутация Аокигахара вовсю влечет туда людей, склонных сводить счеты с жизнью. За последние 60 лет в лесу были найдены тела более пятисот самоубийц — в этом смысле Аокигахара уступает только знаменитому мосту «Золотые ворота».





Неудивительно, что «Лес самоубийц» под завязку набит табличками, призывающими потенциальных суицидников одуматься. Японцы верят, что, войдя в Аокигахара, выйти из него уже не удастся. Поэтому посещают его лишь спасатели, ищущие желающих покончить с собой, да смельчаки-туристы.





СТАРОЕ ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ПРАГЕ













Здесь хоронили четыре века подряд, до конца XVIII века. Места было мало, тел много. В итоге на небольшой площади нашло пристанище более 100 000 мертвецов. Чтобы всем хватило места, старые надгробия засыпали землей и тут же ставили новые. Таким образом набралось 12 слоев могил. Со временем некоторые слои из-за просевшей земли вылезли на свет божий, наехав на более поздние, и кладбище стало похоже на толпу в час пик в общественном транспорте.





БОЛОТО МАНЧАК













Вот она, южная американская готика во всей красе. Болото Манчак раскинулось недалеко от Нового Орлеана и зовется не иначе как болотом призраков. Сюда бежали рабы от своих хозяев, но никто из них отсюда не выбирался — все были съедены гигантскими крокодилами. Духи умерших и те самые крокодилы — главные ингредиенты в жутком меню Манчак, места, так привлекающего туристов. По болоту активно водят экскурсии, причем как в дневное, так и в ночное время.





ЧАСОВНЯ КОСТЕЙ













Построенная в Португалии в XVI веке часовня набита останками монахов: в общей сложности там покоятся более пяти тысяч человек. Кости, черепа тут везде, куда ни кинь взгляд. А надпись на крыше здания — «Лучше день смерти, чем день рождения» — настраивает на оптимистичный лад.



