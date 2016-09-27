Хакеры Путина обнародовали скан паспорта Мишель Обамы (ФОТО)

Как сообщает Reuters, в администрации президента США пока не подтвердили подлинность паспорта.





Опубликованная переписка из электронной почты одного из сотрудников Белого дома принадлежит Йену Меллалу), который, как пишет Associated Press, отвечает за планирование официальных поездок. По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, Меллал работает с администрацией президента по контракту и не состоит в штате, передает Медуза.





Среди выложенных документов за период с февраля 2015 года по июль 2016-го есть подробные маршруты и расписание поездок по США вице-президента США Джо Байдена, Мишель Обамы и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.





Переписка Меллала была украдена, по всей видимости, из его почтового аккаунта в Gmail.





К слову, DC Leaks ранее публиковали личную переписку бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла с критикой Клинтон и Трампа. Пауэлл подтвердил подлинность писем.













Как пишет Reuters, представители американских спецслужб считают DC Leaks частью массированной кибератаки на США, организованной Россией.







