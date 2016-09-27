В США вручили Шнобелевскую премию: Кто удостоился награды?

22 сентября в Гарварде состоялась церемония вручения наград "за сомнительные достижения в науке", которая является пародией на знаменитую Нобелевскую премию, сообщают Нескучные новости.





"Ig Nobel Prize" или Шнобелевская премия была учреждена 26 лет назад журналом "Анналы невероятных исследований". С тех пор каждый год номинанты соревнуются в том, чье изобретение заставляет сначала засмеяться, а потом задуматься.









Шнобелевская премия в 2016 году. Фото: ВВС.





Лауреат Шнобелевской премии по физике





Самое нелепое открытие в области физике этого года – слепни кусают белых лошадей реже из-за особенностей строения сетчатки глаза. По этой же причине темные надгробия более привлекательны для стрекоз. Премии за данные исследования были удостоены ученые из Университета Южного Уэльса.





Шнобелевская премия 2016: лауреаты по биологии и литературе





Награды по литературе и биологии в этом году вручили настоящим природолюбам и исследователям животного мира. Чарльзу Фостеру удалось целых три дня прожить среди коз.









Человек-козел и его костюм. Фото: ria.ru.





Для этого он создал себе специальный маскировочный костюм. Стоит отметить, что ученый также пытался замаскироваться как барсук, выдра и лисица, но самой удачной оказалась именно роль козла.





Лауреат премии по литературе – Фредрик Сйобер, автор книги "Путь коллекционера мух", в трех томах которой увлекательно описаны способы ловли этих насекомых.





Шнобелевская премия: самые смешные достижения в области психологии и восприятия





Свершилось! Ученые доказали, что пользователи соцсетей, пишущие глубокомысленные цитаты, и любители заумных статусов обладают низким уровнем интеллекта. А еще они чаще других верят в теории заговора и паранормальные явления.





Шнобелевской премии Мира за это научное открытие были удостоены ученые Канадского университета.









Умный статус в соцсетях - не показатель высокого интеллекта. Фото: storinka.com.ua.





Награды по психологии была удостоена группа ученых "За то, что они спросили тысячу людей, как часто те лгут, и выяснили, можно ли доверять их ответам".





Как оказалось, самыми искусными врунами являются молодые люди. Чаще всего говорят неправду подростки. Человеческое восприятие работает совсем по-другому, если смотреть на предметы между ног, наклонившись вперед .





Занимательный эксперимент провели японские ученые, предложив группе испытуемых оценить расстояние до мишеней в нормальном положении тела и в неудобной позе.









Если смотреть между ног, все выглядит несколько иначе. Фото: alamy.com.





После такого исследования выяснилось, что если смотреть на предмет между ног, он кажется ближе.





Нобелевская-Шнобелевская премия 2016 по медицине





Научное открытие в области медицины неврологов из Германии легко можно проверить на практике. Они придумали как обмануть тело "зеркальным почесыванием". Если вы ощущаете зуд в одной части тела, подойдите к зеркалу и почешите противоположную сторону. Раздражающие зудящие ощущения сразу уменьшатся.





Шнобелевская премия 2016: лауреаты-химики





Автомобильный концерн Volkswagen получил в этом году награду в области химии за аферу "Дизельгейт". Компания нашла способ обмана тестов, определяющих содержание окиси азота в выхлопных газах автомобиля.





Шнобелевская премия: номинанты в области экономики





Новозеландским ученым удалось наглядно доказать несостоятельность популярной маркетинговой теории Дженнифер Аакер о том, что потребители наделяют популярные торговые бренды человеческими качествами. Эксперимент был проведен на камнях. Несмотря на то, что камни никак не связаны с каким либо брендом, каждый из них имеет яркую индивидуальность. Поэтому к современным методам оценки рыночных концепций следует относиться критически.





Контрацептивы для крыс





Крысы в трусах не размножаются! Еще одно "сомнительное" научное достижение, удостоенное Шнобелевской премии. Вручили ее египетскому ученому за исследование репродуктивной функции 75 крыс. В процессе эксперимента грызунам надели трусы из полиэстера, хлопка, шерсти и смеси тканей.









Крысы в трусах не дают потомство. Фото: ratnet.od.ua.





Спустя шесть месяцев трусы сняли, и оказалось, что крысы в полиэстеровых трусах утратили возможность размножения. Репродуктивная функция у подопытных грызунов восстановилась только спустя полгода после эксперимента.



