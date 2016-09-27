Британский принц Джорж опозорил семью в Канаде (ВИДЕО)

Как пишет Daily Mail, маленький принц вместе со своими родителями прибыл с официальным визитом в Канаду в воскресенье, 25 сентября.





«Все взгляды были прикованы к 16-месячной принцессе Шарлотте, которая в третий раз официально появилась на публике, прижавшейся к матери, Кейт, после того, как ушибла коленку. Но Джордж произвел самое большое впечатление, отказав ответить премьер-министру Канады Джастину Трюдо, когда тот предложил маленькому принцу «пять», а тот покачал головой», — пишет издание.













Даже несколько попыток Трюдо поздороваться с Джорждем за руку не увенчались успехом, но ведущий политик Канады воспринял это с хорошим настроением.







