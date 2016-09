Толпа повернулась спиной к Хиллари Клинтон (ФОТО)

Автор снимка – фотограф Барбара Кинни, работающая в штабе кандидата, пишет Медуза.





Первым на фото обратил внимание дизайнер команды Клинтон Виктор Нг.





– Смотрите все, 2016-й, – подписал он снимок в Twitter.





Комментаторы отметили, как сильно изменилась Америка за последние 10 лет, а некоторые даже назвали фото Тирания селфи.





25 сентября

2016, ya'll. pic.twitter.com/M0AZceVagQ





Pictures of @HillaryClinton show America has changed a lot in just a decade. The selfie generation is real, y'all. @victomato pic.twitter.com/8jQTt77ItP









