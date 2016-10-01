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1 октября 16, 22:32
Дональд Трамп засветился в видео Playboy (ВИДЕО)
Трамп
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Штаб Дональда Трампа пока что не дает никаких комментариев по поводу появившегося в сети видео.
Штаб Дональда Трампа пока что не дает никаких комментариев по поводу появившегося в сети видео.

В субботу, 1 октября, один из порноресурсов обнародовал видео, на котором кандидат в президенты США Дональд Трамп веселится в компании молодых девушек, пишет Bloomberg.

На опубликованном видео, которое, скорее всего, является заставкой к порноролику, видно, как Трамп в далеком 2000 году на одной из улиц Нью-Йорка откупоривает бутылку шампанского и смеется в компании юных девушек.

На видео присутствует логотип Playboy - кролик.


В то же время СМИ отмечают, что Трамп мог и не знать, что этот сюжет войдет в порнофильм.

Штаб Дональда Трампа пока что не дает никаких комментариев по поводу появившегося в сети видео.
 
Напомним, что по результатам общенационального опроса, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.
Korrespondent
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