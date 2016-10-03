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3 октября 16, 20:12
Как храбрая женщина отпугнула огромного аллигатора (видео)
алигатор
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Вряд ли женщина понимала, насколько опасно ее поведение. Но, несмотря ни на что, крокодил увидел в шлепках угрозу.
Есть женщины в австралийских селениях. Жительница Австралии не испугалась большого крокодила, поплывшего в ее направлении во время посещения национального парка «Какаду», — сообщает информационная программа «Новое время».

Эту видеозапись сделал австралийский натуралист Линдон Анлезарк. Большой крокодил заинтересовался маленькой собачкой одной из посетительниц.

Хозяйка, однако, не испугалась крупной рептилии. Она сняла с ноги шлепанец и начала хлопать им перед мордой крокодила. Тот, в свою очередь, отпрянул, как очевидно ранее не раз делал и ее муж.

Поступок женщины вызвал настоящий шок у натуралиста. По его словам, она даже не представляла, какой опасности подвергалась.


Источник: n-z.tv
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