Как храбрая женщина отпугнула огромного аллигатора (видео)

Есть женщины в австралийских селениях. Жительница Австралии не испугалась большого крокодила, поплывшего в ее направлении во время посещения национального парка «Какаду», — сообщает информационная программа «Новое время».





Эту видеозапись сделал австралийский натуралист Линдон Анлезарк. Большой крокодил заинтересовался маленькой собачкой одной из посетительниц.





Хозяйка, однако, не испугалась крупной рептилии. Она сняла с ноги шлепанец и начала хлопать им перед мордой крокодила. Тот, в свою очередь, отпрянул, как очевидно ранее не раз делал и ее муж.





Поступок женщины вызвал настоящий шок у натуралиста. По его словам, она даже не представляла, какой опасности подвергалась.



