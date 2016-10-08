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7 октября 16, 23:11
Самые странные вопросы, о которых вы никогда не задумывались
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Есть люди, которые специально для пытливых умов ищут ответы на странные вопросы.
Куда девают землю, когда копают метро?

Метро копают на глубине 50–70 метров. Земля там хорошего качества, поэтому ее используют под грунт при строительстве жилых массивов или засыпают в овраги при прокладывании дорог. Другое дело — рытье шахт. Земля на глубине нескольких километров имеет большую концентрацию серной кислоты и аммиака и способна убивать все живое, вступающее с ней в продолжительный контакт. Для ее «отмывания» создают искусственные насыпи, называемые терриконами. Земля проходит рекультивацию в течение 20–25 лет, а затем доживает свой век все в тех же оврагах и клумбах.

Надо ли менять паспорт, если человек сделал пластическую операцию?

По законодательству одним из пунктов, предусматривающих замену паспорта, является изменение внешности: резкое похудение или ожирение, кардинальная стрижка или смена цвета волос и пластическая операция. Быть похожими на свое фото в паспорте и так не всегда удается, а если, ко всему прочему, изменить форму носа, закачать под впалые щеки силикон, то это может вызвать проблему с законом: потребуется носить справки из клиники пластической хирургии. Поэтому во избежание недоразумений паспорт лучше поменять.

Болит ли голова у оленей, козлов и прочих обладателей рогов после боев?

Сотрясений мозга у рогатых животных после боев не бывает. У рогатых глубокая адаптация к рогам. Череп устроен так, чтобы животное не испытывало боли во время ритуальных боев за самку. Рога даже помогают баранам и горным козлам передвигаться: во время прыжков они рогами отталкиваются от стенок, таким образом разворачивая тело. Другое дело — простая головная боль. У любых животных она бывает, но это не связано с устройством черепа.

Как по постановке слов в предложении определить пол собеседника?

Сейчас расскажу, что делать в ситуации, когда распознать пол собеседника не помогает даже расположение звезд. Мужчины обычно в рассуждениях апеллируют к логике и фактам, а женщины предпочитают подкреплять размышления доводами, опирающимися на эмоции и собственное чутье. То есть женщинам свойственны полные, законченные предложения, нередко напичканные эмоциональными прилагательными («фантастический», «необыкновенный») и междометиями («ого!», «ах!»). Мужчины же предпочитают использовать больше глаголов и существительных.

Бывают медведи-шатуны, а могут быть ежики-шатуны. Они опасны?

Дружба страдавших бессонницей медвежонка и ежика, гениально показанная Норштейном в мультфильме «Ежик в тумане», оказывается, имеет под собой научную основу. Ежики могут быть шатунами, то есть страдать зимней бессонницей и бродить по лесу в поисках пропитания. Чаще всего сплоченная и голодная армия ежиков-шатунов, двигаясь игла к игле, вторгается в берлоги медведей или, скажем, сараи и там, как правило, засыпает, подчистив чужие запасы еды. Медведь или хозяин сарая остаются, слава богу, нетронутыми.

Почему страдающие амнезией не забывают язык и способны разговаривать?

Формирование речи происходит у человека до 6 лет. Таким образом, речевой навык составляет ядро личности и надежно защищен: области, отвечающие за него, располагаются глубоко, в основании теменной доли мозга. К тому же, когда дело касается речи, два полушария способны дублировать друг друга при серьезных травмах. Если одно полушарие страдает, то второе берет на себя жизненно важные функции, в том числе речь.

Память же расположена почти на самой поверхности коры, она менее защищена, поэтому и отключается при амнезии. Сейчас врачи могут спасать мозг пациента. Правда, обычно пациент вспоминает, не кто он такой и как его зовут, а какую-нибудь ерунду.

Почему направление бега по стадиону всегда против часовой стрелки?

Традиция сохранилась еще со времен Эллады, где спорт (искусственное развитие) противопоставляли природе (естественному развитию). Тогда и решили бегать против, правда, не стрелок, которых еще не было, а против движения тени в солнечных часах. А еще спустя какие-то века атлеты заметили, что так бегать немного удобнее.

Что сделать с глазами, чтобы, как кошка, видеть в темноте?

Надо признать, что ни одна кошка по доброй воле не согласится уступить свои глаза для пересадки. А других способов нет. Дело в том, что в сетчатке человеческого глаза имеются зрительные образования двух типов. Одни, именуемые колбочками, воспринимают форму и цвет предметов. Другие, палочки, также называемые аппаратом сумеречного зрения, различают свет и тень.

Так вот, в палочках содержится зрительный пурпур (родопсин), который разлагается на свету. Как только нас окутывает тьма, родопсин начинает накапливаться и повышает светочувствительность глаза. Сетчатка млекопитающих, ведущих ночной образ жизни (кошки как раз из таких), состоит преимущественно из палочек, а дневных животных (вроде людей) — из колбочек. Изменить соотношение палочек и колбочек в сетчатке человека невозможно.

Любит ли белый медведь мед?

Несмотря на то что в большинстве своем медведи — хищники, они все равно остаются всеядными. Бурый медведь живет в лесах, поэтому ему больше встречаются ягоды, а иногда и мед, и мы вряд ли можем представить его жующим тюленя. Однако, даже если белый медведь наткнется на полярников-пасечников, оставивших банку меда, он с удовольствием съест и мед, и полярников.

Почему скороговорки так трудно произносить? Только ли в языке дело?

«В языке — в последнюю очередь», — заявила нам логопед ГПД № 5 Светлана Макаренко. Сославшись на исследования Университета Иллинойса, она объяснила, что скороговорки трудно не только произносить, но и писать.

У среднего человека уходит в 1,5 раза больше времени на то, чтобы вывести «шла Саша по шоссе», чем на обычную фразу с таким же количеством букв. Всему виной, как обычно, мозг. Чередование похожих звуков вызывает не физический отказ речевого аппарата, а когнитивный. «Проще говоря, человек задумывается над тем, какие звуки должен произнести. Из-за их подобия мозг как бы сбивается, и нейроны передают неверные импульсы».

Поэтому, кстати, нельзя, освоив одну скороговорку, без запинки произнести и другую, пусть даже похожую по составу: нейронные связи приходится каждый раз налаживать заново. Зато после регулярных тренировок любой язык способен на подвиги.

Источник: emosurf.com
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