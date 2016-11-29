Галустян пародиреут Кадырова в КВН - взрыв в YOUTUBE

Известный российский актер и шоумен Михаил Галустян выступил с пародией на главу Чечни Рамзана Кадырова в рамках юбилейного выпуска КВН.





Галустян в образе чеченского лидера поздравил ведущего КВН Александра Маслякова с 55-летием передачи и поинтересовался, почему его сын сидит в зале.





"Не совсем правильно, что младший сидит, когда старший стоит. В будущем предлагаю чуть-чуть по-другому сделать: Вы должны здесь сидеть, а он там стоять", - пошутил он.





Также юморист прокомментировал результаты выборов в США, заверив, что не сомневался в победе Трампа, и пошутил над популярной игрой Pokemon Go, отметив, что "в Чеченской республике ни одного покемона нет".





Пользователи соцсетей оценили работу шоумена, однако высказали опасения за состояние его здоровья после пародии на Кадырова.



