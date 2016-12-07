Кровавые разборки фанатов Динамо и Бешикташа в Киеве (ВИДЕО)

Приезд болельщиков стамбульского "Бешикташа" на последний матч группового этапа Лиги чемпионов отметился рядом столкновений в Киеве.
Днем турки демонстративно потоптались по флагу динамовцев, что возмутило ультрас "бело-синих".
А перед игрой болельщики "Динамо" и "Бешикташа" подрались, в результате чего 10 человек получили ножевые ранения.
В своем Instagram турецкие ультрас обещали сжечь всю Украину, нанести ножевые ранения, называли Киев фашистским, а также публиковали фото с ножами.
В Интернете появилось видео фанатских разборок.
Сообщается, что в результате драки 10 человек получили ножевые ранения.
Фанаты Бешикташа топчут флаг Динамо Киев 6.12.2016: