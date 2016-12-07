Кровавые разборки фанатов Динамо и Бешикташа в Киеве (ВИДЕО)

Приезд болельщиков стамбульского "Бешикташа" на последний матч группового этапа Лиги чемпионов отметился рядом столкновений в Киеве.





Днем турки демонстративно потоптались по флагу динамовцев, что возмутило ультрас "бело-синих".





А перед игрой болельщики "Динамо" и "Бешикташа" подрались, в результате чего 10 человек получили ножевые ранения.





В своем Instagram турецкие ультрас обещали сжечь всю Украину, нанести ножевые ранения, называли Киев фашистским, а также публиковали фото с ножами.





В Интернете появилось видео фанатских разборок.









Сообщается, что в результате драки 10 человек получили ножевые ранения.





