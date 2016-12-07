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7 декабря 16, 09:00
Кровавые разборки фанатов Динамо и Бешикташа в Киеве (ВИДЕО)
Разборки фанатов
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10 человек получили ножевые ранения.
Приезд болельщиков стамбульского "Бешикташа" на последний матч группового этапа Лиги чемпионов отметился рядом столкновений в Киеве. 

Днем турки демонстративно потоптались по флагу динамовцев, что возмутило ультрас "бело-синих".

А перед игрой болельщики "Динамо" и "Бешикташа" подрались, в результате чего 10 человек получили ножевые ранения.

В своем Instagram турецкие ультрас обещали сжечь всю Украину, нанести ножевые ранения, называли Киев фашистским, а также публиковали фото с ножами. 

В Интернете появилось видео фанатских разборок. 


Сообщается, что в результате драки 10 человек получили ножевые ранения. 


Фанаты Бешикташа топчут флаг Динамо Киев 6.12.2016:  


Напомним, "Динамо" вдребезги разбило "Бешикташ" - 6:0, оторвавшись за все предыдущие матчи Лиги чемпионов.

Источник: prosport-ru.tsn.ua
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