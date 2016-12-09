Лавров обозвал журналиста Reuters "дебилом" - Видео

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обозвал оператора агентства Reuters "дебилом" во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.

Инцидент произошел в пятницу, 9 декабря, перед переговорами Лаврова с его немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

После окончания протокольной съемки глава российского МИД проходил мимо журналистов, которые продолжали снимать участников саммита перед началом официальной части.

Лаврова возмутил оператор Reuters, который снимал его с близкого расстояния.

Российский министр поинтересовался, чего именно хочет журналист. Ничего не услышав в ответ, Лавров назвал его "дебилом" и удалился в переговорный зал.

Фраза Лаврова о дебилах является известной в Сети. Российский министр выругался тогда с коллегой из Саудовской Аравии.

Позже Лавров объяснил фразу о дебилах, заявив, что не он один попадает в ситуацию, когда микрофон оказывается невыключенным.