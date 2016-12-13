Скандальный эксперимент программы "Гроші" с Савченко (ВИДЕО)

"Чтобы проверить готовность Савченко идти на подобные переговоры ЛДНР, журналисты предложили ей помочь открыть представительство сепаратистов в Киеве", - отмечается в материале.





Журналист якобы из оккупированного Донецка позвонил Савченко и предложил сотрудничество с главарями ДНР, сказав, что звонит по поручению главаря террористов ДНР Захарченко.





"Я готова на адекватное общение, готова рисковать, в принципе я это доказала. Без проблем. Готова", - ответила она журналисту.





Журналист сказал ей, что Захарченко в Киеве имеет широкую агентурную сеть и готов сотрудничать с Савченко. Она согласилась на встречу с человеком Захарченко. "Для этого специально пригласили актера Дмитрия, который сыграл роль боевика, который работает под прикрытием в Киеве. Когда он ей позвонил, чтобы назначить место и время встречи, она с ним разговаривала прямо из сессионного зала", - говорится в материале.





"Мы предложили нардепу Савченко помочь открыть посольство ЛДНР в Киеве под прикрытием культурного центра", - сказано в материале.





"Юридически это в принципе невозможно. Сейчас немного рано. Этот проект возможен. Он должен начаться где-то на новогодние праздники, Святого Николая", - ответила Савченко на предложение.





"Неужели мы, правда, это слышим? Народный депутат Савченко разрабатывает план для легализации ЛДНР в Киеве", - подчеркивают журналисты.





"Я поищу человека, который вам поможет с этим проектом. Если это начнется с детей, это будет просто хорошо…вы про…ли парни много времени", - добавила Савченко.





Она назвала это проект За мир. "Проект За мир должен начаться на религиозные праздники, в эти дни можно было бы попробовать. Взять с собой матерей, которые, например, не будут бояться. Люди воспринимают хорошо женщин и детей", - добавила она.





При этом, подчеркнув, что не любит Россию. "Не люблю Кремль и российскую власть", - добавила Савченко.





Когда зашла речь о главаре террористов Захарченко Савченко сказала: "Саше - привет большой".





Она , по мнению журналистов, рассчитывает на встречу с ним в Минске "Было бы хорошо встретиться в Минске (23 декабря, - ред) ", - сказала Савченко.





Во время съемок журналисты заметили, что за встречей наблюдают четыре спецагента.





В связи с этим журналисты рассматривают две версии.





"Савченко сообщила о контакте с боевиками и просто придуривалась. В этом случае мы снимаем все обвинения в сепаратизме в ее адрес", - отметили журналисты программы.





Вторая версия - телефон Савченко прослушивается, спецслужбы просто фиксировали ее встречу с "посыльным" Захарченко.





"Мы получили официальный ответ от СБУ, в котором говорится, что ни одного наблюдения в этот день не велось", - добавили журналисты.





"Не подставляйте тех, кто вас поддерживает тут", - сказала в конце встречи Савченко.





12 декабря сообщалось, что Савченко подтвердила информацию ЛІГА.net о том, что она встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.





Главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил информацию ЛІГА.net о тайной встрече с Савченко.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



