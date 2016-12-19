ВИДЕО: Как в Китае дворник наказал нарушителя парковки

В Китае дворник преподал урок водителю внедорожника, который неправильно припарковался и не отвечал на звонки.





Дворник постарался, чтобы нарушителю было сложно сесть в автомобиль и выехать





Как сообщает ежедневная китайская газета "Жэньминь жибао", автомобиль водителя мешал дворнику убрать территорию.





Сперва тот попытался дозвониться водителю, продемонстрировавшему пренебрежение к правилам парковки.





Потерпев неудачу, дворник принял решение заблокировать автомобиль, использовав 40 мусорных баков.





На канале "Жэньминь жибао" на YouTube опубликовано видео "наказания".







