ВИДЕО: Как в Китае дворник наказал нарушителя парковки

В Китае дворник преподал урок водителю внедорожника, который неправильно припарковался и не отвечал на звонки.
Дворник постарался, чтобы нарушителю было сложно сесть в автомобиль и выехать
Как сообщает ежедневная китайская газета "Жэньминь жибао", автомобиль водителя мешал дворнику убрать территорию.
Сперва тот попытался дозвониться водителю, продемонстрировавшему пренебрежение к правилам парковки.
Потерпев неудачу, дворник принял решение заблокировать автомобиль, использовав 40 мусорных баков.
На канале "Жэньминь жибао" на YouTube опубликовано видео "наказания".