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19 декабря 16, 21:56
ВИДЕО: Как в Китае дворник наказал нарушителя парковки
Блокирование внедорожника
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Урок парковки: в Китае дворник заблокировал внедорожник 40 мусорными баками
В Китае дворник преподал урок водителю внедорожника, который неправильно припарковался и не отвечал на звонки. 

Дворник постарался, чтобы нарушителю было сложно сесть в автомобиль и выехать 

 Как сообщает ежедневная китайская газета "Жэньминь жибао", автомобиль водителя мешал дворнику убрать территорию.

Сперва тот попытался дозвониться водителю, продемонстрировавшему пренебрежение к правилам парковки. 

Потерпев неудачу, дворник принял решение заблокировать автомобиль, использовав 40 мусорных баков. 

На канале "Жэньминь жибао" на YouTube опубликовано видео "наказания". 


Источник: unian.net
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