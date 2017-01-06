Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Курьезы
5 января 17, 21:52
Финляндия будет платить деньги своим гражданам просто так
евро
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство начало новое исследование по искоренению безработицы и предлагает финнам найти работу "по душе".
В Финляндии с 1 января начался правительственный эксперимент, в котором задействованы две тысячи граждан. Безработным финнам начали безвозмездно выплачивать по 560 евро. Суть исследования в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков, сообщают Нескучные новости.

Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть. Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.

"Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать", - рассказал представитель финского государственного агентства по соцвыплатам.

По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет 3500 евро в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-милллионного населения.

Источник: neskuchno-news.com
Ещё по теме:
Кашмир снова хочет независимости от Индии
Финляндия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Швеция будет призывать в армию женщин
В запретной зоне возле Финляндии нашли дачу генерала ФСБ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мужчина прожил с ножницами в животе 18 лет
noimageОбложка журнала The Week запечатлела главные лица 2016 года
noimageВИДЕО: Как в Китае дворник наказал нарушителя парковки
noimageФОТОЖАБЫ: Соцсети обсуждают шапку Надежды Савченко
noimageСкандальный эксперимент программы "Гроші" с Савченко (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...