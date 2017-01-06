Финляндия будет платить деньги своим гражданам просто так

В Финляндии с 1 января начался правительственный эксперимент, в котором задействованы две тысячи граждан. Безработным финнам начали безвозмездно выплачивать по 560 евро. Суть исследования в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков, сообщают Нескучные новости.





Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть. Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.





"Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать", - рассказал представитель финского государственного агентства по соцвыплатам.





По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет 3500 евро в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-милллионного населения.



