ВИДЕО: В Германии пляж засыпало тысячами киндер-сюрпризами

Об этом передает Associated Press.

Как отмечается, шоколадные яйца с игрушками внутри находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен.

"На берегу были также найдены кирпичики из конструктора Lego", - говорится в сообщении.

В настоящее время местные жители занимаются уборкой пляжа.

Мэр Лангеога Уве Гаррельсп признался, что сначала принял произошедшее за чудо. И только потом осознал серьезность проблемы. "Это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", - заявил он.

Также отметим, что участок берега, заваленный игрушками, составляет около полкилометра.





Как сообщалось, ранее на севере Германии началось затопление в результате штормового ветра.

