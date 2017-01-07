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7 января 17, 11:49
ВИДЕО: В Германии пляж засыпало тысячами киндер-сюрпризами
киндер-сюрприз
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На берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".

Об этом передает Associated Press.

Как отмечается, шоколадные яйца с игрушками внутри находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен.

"На берегу были также найдены кирпичики из конструктора Lego", - говорится в сообщении. 

В настоящее время местные жители занимаются уборкой пляжа. 

Мэр Лангеога Уве Гаррельсп признался, что сначала принял произошедшее за чудо. И только потом осознал серьезность проблемы. "Это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", - заявил он.

Также отметим, что участок берега, заваленный игрушками, составляет около полкилометра.


Как сообщалось, ранее на севере Германии началось затопление в результате штормового ветра.
URA-Inform
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