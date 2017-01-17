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14 января 17, 17:28
В пародии на "Иронию судьбы" Путин залез в Крым (видео)
Ирония судьбы
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"Если у вас нету Крыма, его не захватит сосед", - поется в саундтреке к мультфильму котом с Кобзоном и компанией.
На новогодний фильм "Ирония судьбы или С легким паром" сняли мультфильм-пародию с Путиным в главной роли. Мультфильм выпустили в рамках совместного проекта "Радио Свобода" и "Голоса Америки" в интернет-издании "Настоящее время", сообщают Нескучные новости.

Автором комиксов стал известный карикатурист Сергей Елкин. По сюжету, Путин врывается в дом Наденьки, условный Крым. Тем временем подружки "крымчанки" Наденьки, Псаки и Меркель, нарочито кудахтают над ситуацией. А вот роль Ипполита досталась беглому Януковичу.

Присутствует в двухминутном ролике и Алексей Навальный, портрет которого Путин выбрасывает в окно. "Если у вас нету Крыма, его не захватит сосед", - поется в саундтреке к мультфильму котом с Кобзоном и компанией.


Источник: neskuchno-news 
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