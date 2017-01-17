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16 января 17, 22:08
Пародия на выступление Трампа стала хитом сети (видео)
Я играю на гармошке
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На смонтированной записи выступления избранного президента США ему в руки "вручили" виртуальную гармошку.
Австралийский блогер Хью Паркинсон смонтировал видеозапись выступления новоизбранного президента США Дональда Трампа, "вручив" ему в руки виртуальную гармошку. Ролик был опубликован блогером на YouTube и уже набрал более 350 тысяч просмотров, передают Нескучные новости.

Поводом сделать из Трампа баяниста стало то, что на пресс-конференции он очень активно размахивал руками.

"Это было потрясающе - я больше никогда не смогу смотреть выступления Трампа по прежнему", "Это сделало мой день", - пишут комментаторы.



Источник: neskuchno-news
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