Пародия на выступление Трампа стала хитом сети (видео)

Австралийский блогер Хью Паркинсон смонтировал видеозапись выступления новоизбранного президента США Дональда Трампа, "вручив" ему в руки виртуальную гармошку. Ролик был опубликован блогером на YouTube и уже набрал более 350 тысяч просмотров, передают Нескучные новости.





Поводом сделать из Трампа баяниста стало то, что на пресс-конференции он очень активно размахивал руками.





"Это было потрясающе - я больше никогда не смогу смотреть выступления Трампа по прежнему", "Это сделало мой день", - пишут комментаторы.







