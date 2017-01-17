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16 января 17, 22:23
В Китае покойник ожил на своих похоронах (видео)
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75-летнего старика посчитали умершим и едва не похоронили заживо.
В Китае произошел жуткий инцидент. В провинции Сычуань семья чуть не похоронила заживо 75-летнего пенсионера, который казался им мертвым. Старик внезапно ожил на собственных похоронах. Об этом сообщают Нескучные новости со ссылкой на The Sun.

У старика остановилось сердце, пенсионер "перестал дышать", а температура тела "почившего" упала настолько, что у родных мужчины не осталось сомнений в его смерти. Пожилой китаец был объявлен мертвым, и сын вместе с десятком родственников начал готовиться к похоронам. Они даже успели положить "почившего" в гроб, но, к счастью, до закапывания гроба не дошло.

Дело в том, что во время траурной церемонии крышка гроба несколько раз съезжала, но родственники не сразу обратили внимание на "странность" — они просто ее поправляли, ссылаясь на брак в изделия.

В итоге крышку все-таки сняли и обнаружили обессилевшего, но живого деда, который пытался сообщить, что он жив.

"Что происходит? Вы что меня хороните?", — спросил мужчина у сына, оглядев венки, украшения, плакаты и собравшихся родственников.


Источник: neskuchno-news
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