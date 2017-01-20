Кличко оконфузился на экономическом форуме в Давосе (ВИДЕО)

Мэр Киева Виталий Кличко публично оконфузился во время Всемирного экономического форума в Швейцарии.





Он, в частности, заявил, что Украина по площади почти вдвое больше Франции.





Отметим, что европейская часть территории Франции составляет 551 500 км2, а территория Украины – 603 628 км2. При этом суммарная площадь Франции вместе с заморскими регионами и территориями даже больше Украины - 674 685 км2.





"Я из Украины, страны, которая почти вдвое больше, чем Франция. Это самая большая страна в Европе", – сказал Кличко.





Как сообщалось, сегодня Кличко посетил украинский ланч в Давосе, организованный Виктором Пинчуком, на который отказался приходить президент Украины Петр Порошенко, также пребывающий на Всемирном экономическом форуме.







