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19 января 17, 22:09
Кличко оконфузился на экономическом форуме в Давосе (ВИДЕО)
Виталий Кличко
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Киевский городской голова заявил, что Украина почти вдвое больше Франции
Мэр Киева Виталий Кличко публично оконфузился во время Всемирного экономического форума в Швейцарии.

Он, в частности, заявил, что Украина по площади почти вдвое больше Франции.

Отметим, что европейская часть территории Франции составляет 551 500 км2, а территория Украины – 603 628 км2. При этом суммарная площадь Франции вместе с заморскими регионами и территориями даже больше Украины - 674 685 км2.

"Я из Украины, страны, которая почти вдвое больше, чем Франция. Это самая большая страна в Европе", – сказал Кличко.

Как сообщалось, сегодня Кличко посетил украинский ланч в Давосе, организованный Виктором Пинчуком, на который отказался приходить президент Украины Петр Порошенко, также пребывающий на Всемирном экономическом форуме.


Источник: segodnya.ua
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