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22 января 17, 20:21
Самые смешные мемы: Отложенная "зрада", Киев в тумане и др.
Путин, Трамп
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Уходящая неделя была богатой не только на резонансные события, но и на остроумную интерпретацию.

Уходящая неделя была богатой не только на резонансные события, но и на остроумную интерпретацию.

Отложенная "зрада"

В конце недели украинцев ожидала важная новость — корпорация "Рошен" заявила о закрытии кондитерской фабрики в Липецке.


Антон Ходза
в пятницу

Сьогодні зради поменшало із закриттям фабрики. 
Але баланс має бути - десь прибуло.



 На дроті @NDnadroti
Скоро...#Приватбанк #націоналізація #Рошен #Порошенко #гроші #прикол #гумор
13:53 – 29 Грд 2016
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Киев в тумане

А начиналась неделя из тумана, который охватил почти всю страну. Однако больше всего досталось Киеву — из-за безветренной и сырой погоды столица оказалась в плену едкого тумана, смешанного с выбросами промышленности.


Киевляне, узнайте же себя сегодня утром! :)


Дмитрий Коваленко
в прошлый вторник Причина тумана в Киеве установлена.



Трампомания

Важнейшее международное событие, за которым активно следили и в Украине, — инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Коваленко

Скандальные кадры с инаугурации Трампа, которые не попали в прямую трансляцию!




 МинПанд @crimeapanda
Отныне Белый дом реально белый.


Трамп прийде - порядок наведе!
Йо!

 МинПанд @crimeapanda
Когда начал бухать с самого утра.
15:02 – 20 Січ. 2017
 



 Мuд Роисси @Fake_MIDRF
Доброе утро, Россия!!!
03:06 – 20 Січ. 2017
 


Переміг Хуссейна, переможе і дощовик


Антон Ходза   Нам піздець

ВП @sranysovok
10-летний сын Трампа выше Путина.
22:17 – 20 Січ. 2017
  
Смех из проруби

19 января украинцы традиционно ныряли в прорубь — соцсети заполонили фото и забавные комментарии с закаленными людьми.

Roman Golubovsky

Вкрите шаром льоду і присипане снігом озеро. Навколо нікого. Ідуть двоє молодих чоловіків, зупиняються.

- Ну все, Вася, давай тут, - скидає верхній одяг, залишається лише в трусах, - Тримай смартфон і знімай.

Вася бере смартфон і починає знімати відео. Другий говорить на камеру:


Дмитрий Коваленко  Такой день.

 МинПанд @crimeapanda
Единственный человек, которого уважаю за купание в проруби - это сын Януковича.

Всемирное "ми-ми-ми"

Приложение, которое делает из любого милую японскую девочку, стало хитом социальных сетей.


Антон Ходза
 Коли вирішила пробити дно, а дна вже нема і падаєш у порожнечу

 Мuд Роисси @Fake_MIDRF


Новый имидж Владимира Владимировича к выборам 2018 года: 

Дмитрий Коваленко
21 час назад


Всем чмаффки 
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