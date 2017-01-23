Самые смешные мемы: Отложенная "зрада", Киев в тумане и др.

Уходящая неделя была богатой не только на резонансные события, но и на остроумную интерпретацию.





Отложенная "зрада"





В конце недели украинцев ожидала важная новость — корпорация "Рошен" заявила о закрытии кондитерской фабрики в Липецке.









Антон Ходза в пятницу Сьогодні зради поменшало із закриттям фабрики.

Але баланс має бути - десь прибуло.







На дроті @NDnadroti

Скоро...#Приватбанк #націоналізація #Рошен #Порошенко #гроші #прикол #гумор

13:53 – 29 Грд 2016

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Киев в тумане





А начиналась неделя из тумана, который охватил почти всю страну. Однако больше всего досталось Киеву — из-за безветренной и сырой погоды столица оказалась в плену едкого тумана, смешанного с выбросами промышленности.









Киевляне, узнайте же себя сегодня утром! :)











Дмитрий Коваленко Причина тумана в Киеве установлена.

в прошлый вторник Причина тумана в Киеве установлена.













Трампомания





Важнейшее международное событие, за которым активно следили и в Украине, — инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.



Дмитрий Коваленко

в пятницу Скандальные кадры с инаугурации Трампа, которые не попали в прямую трансляцию!











МинПанд @crimeapanda

Отныне Белый дом реально белый.









Трамп прийде - порядок наведе!

Йо!







МинПанд @crimeapanda

Когда начал бухать с самого утра.

15:02 – 20 Січ. 2017







