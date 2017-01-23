Самые смешные мемы: Отложенная "зрада", Киев в тумане и др.

Уходящая неделя была богатой не только на резонансные события, но и на остроумную интерпретацию.
Отложенная "зрада"
В конце недели украинцев ожидала важная новость — корпорация "Рошен" заявила о закрытии кондитерской фабрики в Липецке.
Сьогодні зради поменшало із закриттям фабрики.
Але баланс має бути - десь прибуло.
На дроті @NDnadrotiСкоро...#Приватбанк #націоналізація #Рошен #Порошенко #гроші #прикол #гумор13:53 – 29 Грд 2016 1 1 ретвіт вподобань
Киев в тумане
А начиналась неделя из тумана, который охватил почти всю страну. Однако больше всего досталось Киеву — из-за безветренной и сырой погоды столица оказалась в плену едкого тумана, смешанного с выбросами промышленности.
Киевляне, узнайте же себя сегодня утром! :)
Дмитрий Коваленков прошлый вторник Причина тумана в Киеве установлена.
Трампомания
Важнейшее международное событие, за которым активно следили и в Украине, — инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Дмитрий Коваленко
Скандальные кадры с инаугурации Трампа, которые не попали в прямую трансляцию!
МинПанд @crimeapandaОтныне Белый дом реально белый.
Трамп прийде - порядок наведе!Йо!
МинПанд @crimeapandaКогда начал бухать с самого утра.15:02 – 20 Січ. 2017
Сьогодні зради поменшало із закриттям фабрики.
Але баланс має бути - десь прибуло.
Дмитрий Коваленко
Скандальные кадры с инаугурации Трампа, которые не попали в прямую трансляцию!
Мuд Роисси @Fake_MIDRFДоброе утро, Россия!!!03:06 – 20 Січ. 2017
Переміг Хуссейна, переможе і дощовик
Антон Ходза Нам піздець
ВП @sranysovok10-летний сын Трампа выше Путина.22:17 – 20 Січ. 2017 Смех из проруби
19 января украинцы традиционно ныряли в прорубь — соцсети заполонили фото и забавные комментарии с закаленными людьми.
Roman Golubovsky
Вкрите шаром льоду і присипане снігом озеро. Навколо нікого. Ідуть двоє молодих чоловіків, зупиняються.
- Ну все, Вася, давай тут, - скидає верхній одяг, залишається лише в трусах, - Тримай смартфон і знімай.
Вася бере смартфон і починає знімати відео. Другий говорить на камеру:
Дмитрий Коваленко Такой день.
МинПанд @crimeapandaЕдинственный человек, которого уважаю за купание в проруби - это сын Януковича.
Всемирное "ми-ми-ми"
Приложение, которое делает из любого милую японскую девочку, стало хитом социальных сетей.
Антон Ходза Коли вирішила пробити дно, а дна вже нема і падаєш у порожнечу
Мuд Роисси @Fake_MIDRF
Новый имидж Владимира Владимировича к выборам 2018 года:
Дмитрий Коваленко21 час назад
Вкрите шаром льоду і присипане снігом озеро. Навколо нікого. Ідуть двоє молодих чоловіків, зупиняються.
- Ну все, Вася, давай тут, - скидає верхній одяг, залишається лише в трусах, - Тримай смартфон і знімай.
Вася бере смартфон і починає знімати відео. Другий говорить на камеру: