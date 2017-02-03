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1 февраля 17, 16:15
В сети высмеяли логотип "Евровидения-2017": лучшие фотожабы
эмблему конкурса „Евровидение-2017
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Логотипом международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017" стало ожерелье из крупных бусин, каждая из которых имеет свою форму и свой рисунок - нанесены звездочки, полосочки, ромбики.
Пользователей сети позабавил официальный логотип международного печенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. 

Самые активные из юзеров принялись создавать фотожабы. 

Колбаса, коса Тимошенко или шины с Майдана? — пользователи интернета смеются над детищем украинских дизайнеров, представивших логотип Евровидения—2017.



Обнародованный логотип вызвал град насмешек от интернет-пользователей из разных стран. Многие упражнялись в остроумии, совмещая логотип с предметами, которые он отчетливо напоминает.  


«Только мы видим шины в логотипе украинского Евровидения?», — спросили своих подписчиков журналисты одного из украинских СМИ.



Впрочем, видимо, действительно только они: у других пользователей логотип вызвал совсем другие ассоциации.

«Это тыквы или китайские фонарики? Что за бред?» — возмущаются в соцсетях.





«Украина представила эмблему конкурса „Евровидение-2017“, почему-то он похож на ошейник» — так прокомментировал логотип поклонник песенного конкурса из Толедо.



«Не вижу никакой разницы», — пишет другой пользователь, сравнивая логотип с круассаном.



Другой пользователь Twitter провел параллель с колбасой. Вместо слогана «Celebrate Diversity» («празднуйте многообразие») он придумал новый слоган — «Celebrate Barbeque» («празднуйте барбекю»).





Иностранцы увидели в эмблеме намек на знаменитую прическу Юлии Тимошенко.



«Создателей логотипа Евовидения-2017 вдохновила ошеломляющая коса-корона Юлии Тимошенко. Роскошно, Украина!», — похвалил символичность логотипа житель Лондона.

***

Логотипом конкурса стали украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". 


Так, в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве 11 мая, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.  Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) автоматически проходят в финал. 

Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала. 
Источник: rian.com.ua
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