В сети высмеяли логотип "Евровидения-2017": лучшие фотожабы

Пользователей сети позабавил официальный логотип международного печенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.

Самые активные из юзеров принялись создавать фотожабы.

Колбаса, коса Тимошенко или шины с Майдана? — пользователи интернета смеются над детищем украинских дизайнеров, представивших логотип Евровидения—2017.













Обнародованный логотип вызвал град насмешек от интернет-пользователей из разных стран. Многие упражнялись в остроумии, совмещая логотип с предметами, которые он отчетливо напоминает.









«Только мы видим шины в логотипе украинского Евровидения?», — спросили своих подписчиков журналисты одного из украинских СМИ.













Впрочем, видимо, действительно только они: у других пользователей логотип вызвал совсем другие ассоциации.





«Это тыквы или китайские фонарики? Что за бред?» — возмущаются в соцсетях.





















«Украина представила эмблему конкурса „Евровидение-2017“, почему-то он похож на ошейник» — так прокомментировал логотип поклонник песенного конкурса из Толедо.













«Не вижу никакой разницы», — пишет другой пользователь, сравнивая логотип с круассаном.













Другой пользователь Twitter провел параллель с колбасой. Вместо слогана «Celebrate Diversity» («празднуйте многообразие») он придумал новый слоган — «Celebrate Barbeque» («празднуйте барбекю»).





















Иностранцы увидели в эмблеме намек на знаменитую прическу Юлии Тимошенко.













«Создателей логотипа Евовидения-2017 вдохновила ошеломляющая коса-корона Юлии Тимошенко. Роскошно, Украина!», — похвалил символичность логотипа житель Лондона.



