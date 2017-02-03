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1 февраля 17, 21:34
В США повесили "Трампа" с советским флагом в руках (видео)
трамп
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Житель города в штате Индиана повесил возле своего дома чучело американского президента.
В американском городе Форт-Уэйн в штате Индиана на дереве повесили куклу президента США Дональда Трампа, который держит в руках флаг СССР. 

Жители города сообщают, что чучело появилось уже после инаугурации Трампа, передают на РИА Новости.

“Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится”, - рассказал местный житель Джаред Пейден.

Американец считает такой поступок неуважением к Трампу и людям, которые голосовали за него.


Местная полиция не принимала никаких действий, так “владелец дома пользуется свободой слова”.

источник: neskuchno-news
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