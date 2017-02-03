В США повесили "Трампа" с советским флагом в руках (видео)

В американском городе Форт-Уэйн в штате Индиана на дереве повесили куклу президента США Дональда Трампа, который держит в руках флаг СССР.
Жители города сообщают, что чучело появилось уже после инаугурации Трампа, передают на РИА Новости.
“Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится”, - рассказал местный житель Джаред Пейден.
Американец считает такой поступок неуважением к Трампу и людям, которые голосовали за него.
Местная полиция не принимала никаких действий, так “владелец дома пользуется свободой слова”.