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3 февраля 17, 22:38
Сложно поверить, мама пятерых детей похудела на 115 кг. ФОТО
Симон Гейтли
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35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания и доказала своим примером, что после родов, приложив усилия, можно вернуться в форму.
Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей, сообщают Нескучные новости.

Этот вес она набрала за все пять беременностей.


Британка Симон Гейтли похудела на 115 килограммов. Фото: Инстаграм.

35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. 



Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале.



Глядя на ее снимки, в это действительно сложно поверить.


Источник: neskuchno-news
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