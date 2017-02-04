Сложно поверить, мама пятерых детей похудела на 115 кг. ФОТО

Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей, сообщают Нескучные новости.





Этот вес она набрала за все пять беременностей.









Британка Симон Гейтли похудела на 115 килограммов. Фото: Инстаграм.







35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму.













Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале.













Глядя на ее снимки, в это действительно сложно поверить.