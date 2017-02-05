ВИДЕО: Мэй насмешила СМИ, заставив здоровяка нести сумочку

Тереза Мэй поставила в неловкое положение своего помощника. Под «прицелом» камер верзиле пришлось нести крохотную женскую сумочку, отмечают Нескучные новости. Как передаёт британский таблоид Daily Mirror, в соцсетях британцы весьма неоднозначно отреагировали на инцидент.





Видео с инцидентом между Мэй и её помощником опубликовали изначально СМИ, но оно настолько удивило британцев, что те быстро распространили его в соцсетях.













На ролике видно, как Тереза Мэй, увлёкшись беседой, передаёт свою сумочку сотруднику службы безопасности. В соцсетях шутят, что элегантный клатч «внезапно помешал» главе британского кабинета министров.







