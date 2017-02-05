ВИДЕО: Мэй насмешила СМИ, заставив здоровяка нести сумочку

Конечно, высокопоставленная леди и не думала выставлять на посмешище своего сотрудника. Однако британцы славятся своим чувством юмора, и местная публика просто была не в силах проигнорировать такой повод позубоскалить
Тереза Мэй поставила в неловкое положение своего помощника. Под «прицелом» камер верзиле пришлось нести крохотную женскую сумочку, отмечают Нескучные новости. Как передаёт британский таблоид Daily Mirror, в соцсетях британцы весьма неоднозначно отреагировали на инцидент.
Видео с инцидентом между Мэй и её помощником опубликовали изначально СМИ, но оно настолько удивило британцев, что те быстро распространили его в соцсетях.
На ролике видно, как Тереза Мэй, увлёкшись беседой, передаёт свою сумочку сотруднику службы безопасности. В соцсетях шутят, что элегантный клатч «внезапно помешал» главе британского кабинета министров.
Напомним, Тереза Мэй на Мальте планировала встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, однако СМИ сообщили, что эта встреча не состоялась. По итогам визита Мэй стало известно, что официальный Лондон не намерен отходить от курса на выход Великобритании из Европейского союза, который в рамках прошлогоднего референдума поддержало большинство жителей этой страны.