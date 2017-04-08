Матрица дала сбой: 17 фото из серии "Не верю своим глазам"

Все мы наверняка хоть раз мечтали о путешествиях во времени или по параллельным вселенным.





Все это не более чем фантазии, и мы не задумываемся о подобных вещах всерьез.





Однако наш мир хранит в себе столько тайн и загадок, что было бы глупо исключать такую возможность в будущем, пишут Нескучные новости