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7 апреля 17, 22:26
Матрица дала сбой: 17 фото из серии "Не верю своим глазам"
Матрица дала сбой
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Бывают моменты, когда ловишь себя на мысли: "Это действительно происходит?".
Все мы наверняка хоть раз мечтали о путешествиях во времени или по параллельным вселенным. 

Все это не более чем фантазии, и мы не задумываемся о подобных вещах всерьез. 

Однако наш мир хранит в себе столько тайн и загадок, что было бы глупо исключать такую возможность в будущем, пишут Нескучные новости .

Общественный транспорт - это конвейер репликантов



Автобус может быть как символом объединения



Так и средством передвижения для мафии



В метро матрица дает сбой особенно часто



И в нем появляются люди из параллельной реальности



Примерно так выглядит мини-квантовый скачок



Когда тебя преследует альтер эго. Даже как-то не по себе



Последствия столкновения матрицы с дальтонизмом



Похоже, вселенная сама влюбилась в Росомаху и начала штамповать Хью Джекманов



Это не глюк в матрице. Просто мир играет в «найди 10 отличий»



А это похоже на наглядную схему теории Дарвина



И снова квантовый скачок



Я отказываюсь верить в то, что это не сестры-близнецы



Но если это правда, я уже жду встречи со своим двойником. Интригующе!



В супермаркетах происходят временные искажения и можно увидеть себя в будущем. Или в прошлом?



Одинаковые упаковки порошков, одинаковые люди. Это все-таки сбой или равновесие?



50 оттенков красного и зеленого. Либо они из разных вселенных, либо у этого ресторана очень странный дресс-код
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