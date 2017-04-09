Телеведущая прочитала новость о смерти мужа в прямом эфире

Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур зачитала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж.





Об этом сообщает The Times of India, передает КиевПравда.





На ленту новостей поступило сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли и двое получили ранения.





При этом корреспондент канала, включившийся в эфир по телефону, не называл имен пострадавших.





Как отмечает издание, ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца.





После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб.





Только тогда женщина потеряла самообладание. “





"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", - заявил изданию один из сотрудников канала.







