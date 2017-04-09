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9 апреля 17, 21:33
Телеведущая прочитала новость о смерти мужа в прямом эфире
Суприт Каур
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Ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире.
Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур зачитала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. 

Об этом сообщает The Times of India, передает КиевПравда. 

На ленту новостей поступило сообщение об аварии с участием внедорожника, в которой три человека погибли и двое получили ранения. 

При этом корреспондент канала, включившийся в эфир по телефону, не называл имен пострадавших. 

Как отмечает издание, ведущая поняла, что речь идет о ее супруге, который отправился в поездку по тому же маршруту и на автомобиле той же марки, уже в прямом эфире, но сдержанно дочитала текст до конца. 

После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. 

Только тогда женщина потеряла самообладание. “

"Это страшно сложная ситуация для любого человека. Но Суприт удалось обуздать тревогу и остаться собранной. Она показала образцовую преданность работе. Мы гордимся ей", - заявил изданию один из сотрудников канала. 


Источник: kievpravda.com
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