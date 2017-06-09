Неожиданная правда о Поклонской

Во вчерашнем выпуске «Комсомолки» вышла статья «Поклонская призналась, что рассталась с гражданским мужем». Наталья Владимировна в ней признается, что ее брак так и не был заключен - мол, собирались, но так и не дошли до загса.





Однако есть информация, что в 2015 году пара была обвенчана. Как такое может быть? Задались вопросом читатели, ведь для совершения церковного таинства необходимо предъявить документ от регистрации





- Батюшка мог нарушить правила священноначалия и обвенчать пару без регистрации в загсе, - объяснил настоятель Никольского храма в Красногорске отец Павел Островский.





- За отступление от правил епископ должен сделать ему выговор или запретить служение. Но венчание все равно считается состоявшимся. Венчается человек раз в жизни. На следующий брак после развода он лишь получает благословление от церкви. Ну чтобы он не жил в блуде со своей второй половиной. Тогда священник читает покаянную молитву. Мол, раб Божий просит прощения, что не сберег семью. Но история с развенчанием - это миф. Церковь таким не занимается.





Вот, что объяснила Поклонская о своих отношениях: "Конечно, я пыталась тщательно скрывать свою личную жизнь. Ведь у каждого есть право на личное пространство. Но раз пошли такие разговоры, раз так интересно мое семейное положение, я отвечу. Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня действительно нет мужа. Объяснять тогда, что — вот, у меня есть мужчина, и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело? Есть еще одна причина, по которой я представляла его как мужа. Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться. Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем и у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права".









