Репетирующего в поезде актера задержали как террориста

Во Франции актера, репетирующего в туалете поезда на маршруте Марсель - Париж, арестовали по подозрению в терроризме, передает France Bleu.

Инцидент произошел после того, как контроллер, находившийся рядом с кабиной туалета, услышал речь на английском и голландском языках. Среди других слов он разобрал "оружие" и "пистолет", после чего незамедлительно вызвал полицию.

Задерживали актера 12 военных и жандармы. В итоге пассажир был снят с рейса на станции Валанс.

Однако после проверки личности мужчины и выяснения обстоятельств полиция его отпустила.