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8 июня 17, 16:29
Репетирующего в поезде актера задержали как террориста
поезд
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Инцидент произошел во Франции на железнодорожном маршруте Марсель - Париж.

Во Франции актера, репетирующего в туалете поезда на маршруте Марсель - Париж, арестовали по подозрению в терроризме, передает France Bleu.

Инцидент произошел после того, как контроллер, находившийся рядом с кабиной туалета, услышал речь на английском и голландском языках. Среди других слов он разобрал "оружие" и "пистолет", после чего незамедлительно вызвал полицию.

Задерживали актера 12 военных и жандармы. В итоге пассажир был снят с рейса на станции Валанс.

Однако после проверки личности мужчины и выяснения обстоятельств полиция его отпустила.

 

 

 
Korrespondent
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