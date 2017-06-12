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12 июня 17, 10:18
В РФ хакеры разместили фильм "Он вам не Димон" на госсайтах
Он вам не Димон
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Ранее суд обязать удалить из сети фильм о причастности Дмитрия Медведева к коррупции
На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга опубликовали фильм-расследование "Он вам не Димон" о коррумпированности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Под фильмом была надпись: "Эти люди воруют деньги, садят в тюрьмы случайных и невинных людей, используя правоохранительные органы как псов на цепи, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дикредитировали такие понятия как демократия, право и свобода слова".  

Публикацию вскоре удалили. 

Фильм также появился на сайте прокуратуры Ярославской области с текстом: "Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Быстрее мы вас посадим, а не Димона".  

В ведомстве заявили о хакерской атаке. 

В мае этого года суд обязал Алексея Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон".


На 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками.

Источник: liga.net 
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