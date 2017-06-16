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16 июня 17, 16:29
Украинка попыталась вывезти за границу сына в чемодане
граница
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Женщине грозит пятилетний запрет на въезд в Польшу.
Женщине грозит пятилетний запрет на въезд в Польшу.

Гражданка Украины пыталась нелегально провезти в Польшу своего 8-летнего сына. Польские таможенники обнаружили ребенка в поезде Киев-Перемышль в большом чемодане, прикрытом вещами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского отдела Погранслужбы Польши в Перемышле Анну Михальску.

По ее словам, мальчика и его 50-летнюю мать отвезли в отдел Погранслужбы в Перемышле, где ей выписали штраф в размере 200 злотых (приблизительно 1400 гривен) и вернули обратно в Украину.

Отмечается, что это уже вторая неудачная попытка украинки ввезти ребенка в Польшу в течение недели. В частности, 11 июня, эта женщина ехала в Польшу тем же поездом и не имела соответствующих документов на ребенка. Поэтому, тогда она также вместе с сыном была снята с поезда и возвращена в Украину.

Польский пограничник назвала ситуацию "странной", поскольку украинка могла бы без проблем ввезти сына в Польшу, если бы у ребенка был биометрический паспорт.

Анна Михальска также сообщила, что теперь украинку собираются внести в реестр лиц, которым запрещен въезд в Польшу на пять лет.

Ребенок ехал  в большом чемодане. Фото: Укринформ

По состоянию на утро 16 июня в ЕС без виз въехали почти 10 тысяч украинцев. Всего с начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом границу пересекли почти 315 тысяч украинских граждан. 
Korrespondent
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