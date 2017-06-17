В России студентка защитила диплом по теме «Он вам не Димон"

Научный руководитель девушки написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла. Но даже несмотря на это, девушка защитила диплом на отлично.
Студентка журфака Уральского федерального университета Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com, передают Нескучные новости.
По его данным, научный руководитель студентки – профессор кафедры периодической печати Марина Мясникова – выступала против упоминания в дипломе имени оппозиционера и запрещала разбирать его фильм, опасаясь, что об этом могут узнать и «кого-то могут уволить». Она также грозила студентке написать плохой отзыв на диплом.
В итоге Веселова послушалась профессора лишь частично – она оставила текст диплома таким, каким он был (с разбором фильма Навального), но на защите не стала упоминать о расследовании ФБК, ограничившись в качестве примеров другими картинами. Тем не менее Мясникова «все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла». Несмотря на это, девушка защитила диплом на отлично.
Сообщается, что тема диплома звучала так – «Манипулятивные технологии в СМИ». Фильм Навального упоминался в работе как один из ярких примеров манипуляции чувствами зрителей, которым внушают «пренебрежительное отношение к премьер-министру» страны Дмитрия Медведеву и призывают «к действию».
Напомним, фильм «Он вам не Димон» был опубликован Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта этого года. В нем, в частности, говорилось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, якобы состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.
Также в фильме утверждалось, что олигарх Алишер Усманов подарил Медведеву роскошную усадьбу в Знаменском. В ФБК такой подарок сочли взяткой. Сам Усманов подал на Навального в суд и выиграл его. Оппозиционера обязали удалить порочащий Усманова фильм, однако Навальный отказался это сделать.