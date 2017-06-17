В России студентка защитила диплом по теме «Он вам не Димон"

Студентка журфака Уральского федерального университета Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com, передают Нескучные новости.





По его данным, научный руководитель студентки – профессор кафедры периодической печати Марина Мясникова – выступала против упоминания в дипломе имени оппозиционера и запрещала разбирать его фильм, опасаясь, что об этом могут узнать и «кого-то могут уволить». Она также грозила студентке написать плохой отзыв на диплом.





В итоге Веселова послушалась профессора лишь частично – она оставила текст диплома таким, каким он был (с разбором фильма Навального), но на защите не стала упоминать о расследовании ФБК, ограничившись в качестве примеров другими картинами. Тем не менее Мясникова «все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла». Несмотря на это, девушка защитила диплом на отлично.





Сообщается, что тема диплома звучала так – «Манипулятивные технологии в СМИ». Фильм Навального упоминался в работе как один из ярких примеров манипуляции чувствами зрителей, которым внушают «пренебрежительное отношение к премьер-министру» страны Дмитрия Медведеву и призывают «к действию».





Напомним, фильм «Он вам не Димон» был опубликован Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта этого года. В нем, в частности, говорилось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, якобы состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.





Также в фильме утверждалось, что олигарх Алишер Усманов подарил Медведеву роскошную усадьбу в Знаменском. В ФБК такой подарок сочли взяткой. Сам Усманов подал на Навального в суд и выиграл его. Оппозиционера обязали удалить порочащий Усманова фильм, однако Навальный отказался это сделать.





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