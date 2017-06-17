Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.02
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.20
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
16 июня 17, 23:06
В России студентка защитила диплом по теме «Он вам не Димон"
Он вам не Димон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Научный руководитель девушки написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла. Но даже несмотря на это, девушка защитила диплом на отлично.
Студентка журфака Уральского федерального университета Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com, передают Нескучные новости.

По его данным, научный руководитель студентки – профессор кафедры периодической печати Марина Мясникова – выступала против упоминания в дипломе имени оппозиционера и запрещала разбирать его фильм, опасаясь, что об этом могут узнать и «кого-то могут уволить». Она также грозила студентке написать плохой отзыв на диплом.

В итоге Веселова послушалась профессора лишь частично – она оставила текст диплома таким, каким он был (с разбором фильма Навального), но на защите не стала упоминать о расследовании ФБК, ограничившись в качестве примеров другими картинами. Тем не менее Мясникова «все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла». Несмотря на это, девушка защитила диплом на отлично.

Сообщается, что тема диплома звучала так – «Манипулятивные технологии в СМИ». Фильм Навального упоминался в работе как один из ярких примеров манипуляции чувствами зрителей, которым внушают «пренебрежительное отношение к премьер-министру» страны Дмитрия Медведеву и призывают «к действию».

Напомним, фильм «Он вам не Димон» был опубликован Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта этого года. В нем, в частности, говорилось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, якобы состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.

Также в фильме утверждалось, что олигарх Алишер Усманов подарил Медведеву роскошную усадьбу в Знаменском. В ФБК такой подарок сочли взяткой. Сам Усманов подал на Навального в суд и выиграл его. Оппозиционера обязали удалить порочащий Усманова фильм, однако Навальный отказался это сделать.

Смотрите "Он вам не Димо":


Источник: neskuchno-news.com 
Ещё по теме:
Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины
Провокационное обращение Ксении Собчак к Порошенко (ВИДЕО)
ВР может ввести визовый режим с Россией уже в ближайшие дни
Как Курченко стал угольным королем Донбасса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинка попыталась вывезти за границу сына в чемодане
noimageВ РФ хакеры разместили фильм "Он вам не Димон" на госсайтах
noimageРепетирующего в поезде актера задержали как террориста
noimageНеожиданная правда о Поклонской
noimageМаланию Трамп затюкали за неудачный имидж (ФОТО)
Лента новостей