Пользователи соцсетей изобразили купюру в 1000 гривен (ФОТО)

Журналисты, депутаты и общественные деятели не раз обсуждали, как может выглядеть новая банкнота.

Также наши граждане предлагают новые дизайны для купюр номиналом “0“, 4, 170 и 500 гривен.

Ранее сообщалось о том, как изменятся зарплаты, цены, налоги и штрафы в связи с принятием бюджетной резолюции до 2020 года. Согласно документу, ежегодно минимальные зарплаты будут расти на 6 - 16%, а темпы роста цен постепенно замедлятся до 5%.