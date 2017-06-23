Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.05
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
22 июня 17, 23:10
Пользователи соцсетей изобразили купюру в 1000 гривен (ФОТО)
купюра в 1000 грн.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многих граждан заинтриговала новость о предстоящем выпуске купюры номиналом 1000 гривен.
Сообщение о выпуске новой для Украины купюры никого не оставило равнодушным.

Журналисты, депутаты и общественные деятели не раз обсуждали, как может выглядеть новая банкнота.

А тем временем пользователи Сети поделились своими вариантами.

Наибольшей популярностью среди соотечественников пользуются изображения известных политиков. 

Предлагаем ознакомиться с вариантами народного творчества ниже. 


Варианты с Порошенко пользуются особой популярностью

Также наши граждане предлагают новые дизайны для купюр номиналом  “0“, 4, 170 и 500 гривен. 


Видимо, подпольные художники рисовали с вдохновением

 










Ранее сообщалось о том, как изменятся зарплаты, цены, налоги и штрафы в связи с принятием бюджетной резолюции до 2020 года. Согласно документу, ежегодно минимальные зарплаты будут расти на 6 - 16%, а темпы роста цен постепенно замедлятся до 5%.



Источник: dengi.ua
Ещё по теме:
Украина получит купюру в 1000 гривен
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Забавный конфуз: Спортсменка в прыжке потеряла парик (видео)
noimageВ России студентка защитила диплом по теме «Он вам не Димон"
noimageУкраинка попыталась вывезти за границу сына в чемодане
noimageВ РФ хакеры разместили фильм "Он вам не Димон" на госсайтах
noimageРепетирующего в поезде актера задержали как террориста
Лента новостей