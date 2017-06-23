Пользователи соцсетей изобразили купюру в 1000 гривен (ФОТО)

Наибольшей популярностью среди соотечественников пользуются изображения известных политиков.
Предлагаем ознакомиться с вариантами народного творчества ниже.
Варианты с Порошенко пользуются особой популярностью
Также наши граждане предлагают новые дизайны для купюр номиналом “0“, 4, 170 и 500 гривен.
Ранее сообщалось о том, как изменятся зарплаты, цены, налоги и штрафы в связи с принятием бюджетной резолюции до 2020 года. Согласно документу, ежегодно минимальные зарплаты будут расти на 6 - 16%, а темпы роста цен постепенно замедлятся до 5%.