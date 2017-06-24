В США полицейский застрелил подростка вместо собаки

В США полицейский смертельно ранил подростка, защищаясь от его собаки бойцовой породы, передает CBS Los Angeles.

Сообщается, что полицейские приехали проверить дом, в котором происходила вечеринка. После того как собака укусила одного из них за ногу, сотрудники полиции открыли стрельбу.

Подросток вышел из-за здания, которое было рядом с местом стрельбы, после чего в него попала одна из отскочивших пуль. Он скончался. Собаку отправили к ветеринару и усыпили.

Сегодня также сообщалось, что полицейский ранил афроамериканца, который также является копом, приняв его за преступника.