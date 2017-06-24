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24 июня 17, 10:49
В США полицейский застрелил подростка вместо собаки
полиция
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Пес укусил полицейского, после чего копы открыли огонь. Одна из пуль срикошетила в подростка.

В США полицейский смертельно ранил подростка, защищаясь от его собаки бойцовой породы, передает CBS Los Angeles.

Сообщается, что полицейские приехали проверить дом, в котором происходила вечеринка. После того как собака укусила одного из них за ногу, сотрудники полиции открыли стрельбу.

Подросток вышел из-за здания, которое было рядом с местом стрельбы, после чего в него попала одна из отскочивших пуль. Он скончался. Собаку отправили к ветеринару и усыпили.

Сегодня также сообщалось, что полицейский ранил афроамериканца, который также является копом, приняв его за преступника.
Korrespondent
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