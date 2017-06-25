В Германии напечатали купюры номиналом в ноль евро (ФОТО)

Издание отмечает, что купюра, разрешение на выпуск которой дал Европейский центральный банк, является сувенирной продукцией, так как на нее нельзя ничего приобрести, однако она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.





Всего выпущено пять тысяч экземпляров. Купить одну такую купюру, на которой изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года выпуска, можно за 2,50 евро.













Власти ожидают, что купюра станет популярной среди коллекционеров и туристов.















