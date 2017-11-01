Хеллоуинские монстры в образе известных политиков (фото)

Специально к этому празднику ТСН.ua решил в шутку поэкспериментировать с образами известных украинских политиков, пишет Народная Правда.
Вооружившись фотошопом, их портреты были «вырезаны» на тыквах — так, как это любят делать американские скульпторы.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль
Спикер парламента Андрей Парубий
Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Генеральный прокурор Юрий Луценко
Президент Петр Порошенко
Лидер ВО «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко
Мэр Киева Виталий Кличко