Хеллоуинские монстры в образе известных политиков (фото)

Специально к этому празднику ТСН.ua решил в шутку поэкспериментировать с образами известных украинских политиков, пишет Народная Правда.

Вооружившись фотошопом, их портреты были «вырезаны» на тыквах — так, как это любят делать американские скульпторы.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

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Спикер парламента Андрей Парубий

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Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

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Генеральный прокурор Юрий Луценко

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Президент Петр Порошенко

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Лидер ВО «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко

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Мэр Киева Виталий Кличко

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Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. В Украине этот «жуткий» праздник также приобретает все большую популярность.







