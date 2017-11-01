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31 октября 17, 21:19
Хеллоуинские монстры в образе известных политиков (фото)
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Украинцев рассмешили новые образы известных политиков

Специально к этому празднику ТСН.ua решил в шутку поэкспериментировать с образами известных украинских политиков, пишет Народная Правда.

Вооружившись фотошопом, их портреты были «вырезаны» на тыквах — так, как это любят делать американские скульпторы.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

via GIPHY

Спикер парламента Андрей Парубий

via GIPHY

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко

via GIPHY

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

via GIPHY

Генеральный прокурор Юрий Луценко

via GIPHY

Президент Петр Порошенко

via GIPHY

Лидер ВО «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко

via GIPHY

Мэр Киева Виталий Кличко

via GIPHY


Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. В Украине этот «жуткий» праздник также приобретает все большую популярность.

Источник: narodna-pravda.ua


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