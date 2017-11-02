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2 ноября 17, 14:25
В Британии уволился министр обороны на фоне секс-скандала
Майкл Фэллон
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В Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем письме Майклу Фэллону уважительно отнеслась к его решению. И как позже выяснилось это и не удивительно, поскольку на сегодняшний день Уильямсон является одним из надежных помощников премьер-министра Британии Терезы Мэй. Теперь глава правительства должна найти нового парламентского исполнителя.

Добавим, что при формировании кабинета Терезы Мэй 14 июля 2016 года Уильямсон был назначен парламентским секретарем Казначейства и главным парламентским организатором большинства в Палате общин.

Напомним, как сообщалось, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы предотвратить разработку Ираном собственного ядерного оружия.
URA-Inform
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