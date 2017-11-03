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3 ноября 17, 09:37
В Киеве мужчина "заминировал" свадьбу
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В Деснянском районе Киева был задержан мужчина, сообщивший о минировании одного из кафе.

Как вскоре выяснилось – 44-летний мужчина сообщил про минирование кафе, где отмечали свадьбу его друзья. Такие данные распространил отдел коммуникации ГУНП. 

Так, примерно в 19-ть часов вечера в Днепровское управление полиции от неизвестного поступила информация про минирование кафе на ул. Малышко. Мужчина сказал, что бомба взорвется спустя десять минут.

После прибытия на место полицейские эвакуировали 400 человек, а работники взрывотехнической службы провели осмотр помещения. Взрывоопасных предметов выявлено не было.

Как сообщалось, в столице в октябре сообщили про минирование ж/д вокзала.
URA-Inform
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