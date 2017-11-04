Под Киевом ограбили футболиста сборной Украины (видео)

Об этом стало известно из сообщения "Обозревателя".

Отметим, что грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж. Также сотрудники правоохранительных органов заявили, что в доме сигнализация не сработала или была взломана.

Таким образом, преступники смогли открыть сейф, в результате чего украли ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов. Кроме того, бандиты забрали боевое наградное оружие Гусева - пистолет "Форт-17", которым игрок был награжден президентом Украины в марте 2016 года.



