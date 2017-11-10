Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.64
RUB
0.45
EUR
30.87
USD
26.54
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
9 ноября 17, 21:50
Украинка купила дом Кардашьян за $18 млн: видео
Марина Эктон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская бизнес-леди Марина Эктон купила дом модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста.
Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк в Голливуде площадью в 4 тыс квадратных метров обошелся украинке в $17,8 млн. Это почти вдвое дороже, чем его первоначальная стоимость.

Ранее Эктон жила в Силиконовой долине. Она якобы является "перспективной певицей" и "хочет завоевать Голливуд".



В Украине Марина Эктон работала под другой фамилией. Она занимала должность помощницы бывшего Генпрокурора Украины Святослава Пискуна. В резюме украинки указывается, что она работала в ГПУ в 2005-2010 годах. Пискун лично подтвердил, что Марина работала у него, но он давно с ней не сталкивался и ничего не знает об изменениях в ее личной жизни, передает ТСН.

Марина вышла замуж за влиятельного американского бизнесмена. Ее соцсети пестрят фотографиями путешествий и сообщениями о начале певческой карьеры. Дом, по ее словам, будет вдохновлять на развитие карьеры в шоу-бизнесе. 


КТО СПОНСИРУЕТ БИЗНЕС-ЛЕДИ 

По сообщению ТСН, мужем любительницы дорогой недвижимости оказался сооснователь WhatsApp Брайан Эктон. Он компьютерный разработчик, который в 2007 году вместе с Яном Кумом основал популярный мессенджер WhatsApp. Разработчики познакомились во время работы Yahoo. В 2014 году основатели продали мессенджер компании Facebook за 22 миллиарда долларов. Лично Эктон от продажи своей части получил 3 миллиарда, окончательно покинул WhatsApp он лишь в сентябре 2017 года, о чем заявил на своей странице в соцсети. Эктон написал, что хочет сконцентрироваться на работе в неприбыльном секторе, технологиях и коммуникациях.

На ноябрь 2017 года согласно рейтингу Forbes состояние Эктона оценивается в 6,7 миллиарда долларов и он занимает 38 строчку рейтинга миллиардеров, которые заработали капитал на технологиях. Известно также, что Эктон уже был женат и имеет ребенка от первого брака.


ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПОКУПКЕ ДОМА И ЕГО НОВОЙ ХОЗЯЙКЕ

Сама украинка новость о том, что западные и украинские СМИ сделали ее популярной после покупки дома Кардашьян, восприняла положительно. На своей странице в Facebook она с удовольствием постит сообщения СМИ о дорогостоящей покупке:

О бывшей секретарше Пискуна также известно, что она является основателем Благотворительный фонд Marina Acton. Правда, фонд появился только в 2017 году – соответственно записи в Facebook Эктон.

«Фонд был создан для обеспечения безопасности личных и профессиональных коммуникаций посредством шифрования и цифровой целостности. Мы предоставляем средства и гранты организациям, которые стремятся сделать Интернет безопасным», — сказано на ее страничке в соцсети linkedin.

Источник: informator.ua


Ещё по теме:
Кабмин усовершенствовал процесс предоставления субсидий
Введено льготные тарифы на свет для домов с электрообогревом
Барселона - Мадрид: порочный круг
На Украину надвигается штормовой ветер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 самых страшных мест в мире (ФОТО)
noimageCharlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру
noimageУ Елизаветы II обнаружили в оффшорах 13 млн долларов
noimageПод Киевом ограбили футболиста сборной Украины (видео)
noimageВ Киеве мужчина "заминировал" свадьбу
Лента новостей