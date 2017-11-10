Украинка купила дом Кардашьян за $18 млн: видео

КТО СПОНСИРУЕТ БИЗНЕС-ЛЕДИ
По сообщению ТСН, мужем любительницы дорогой недвижимости оказался сооснователь WhatsApp Брайан Эктон. Он компьютерный разработчик, который в 2007 году вместе с Яном Кумом основал популярный мессенджер WhatsApp. Разработчики познакомились во время работы Yahoo. В 2014 году основатели продали мессенджер компании Facebook за 22 миллиарда долларов. Лично Эктон от продажи своей части получил 3 миллиарда, окончательно покинул WhatsApp он лишь в сентябре 2017 года, о чем заявил на своей странице в соцсети. Эктон написал, что хочет сконцентрироваться на работе в неприбыльном секторе, технологиях и коммуникациях.
На ноябрь 2017 года согласно рейтингу Forbes состояние Эктона оценивается в 6,7 миллиарда долларов и он занимает 38 строчку рейтинга миллиардеров, которые заработали капитал на технологиях. Известно также, что Эктон уже был женат и имеет ребенка от первого брака.
ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПОКУПКЕ ДОМА И ЕГО НОВОЙ ХОЗЯЙКЕ
Сама украинка новость о том, что западные и украинские СМИ сделали ее популярной после покупки дома Кардашьян, восприняла положительно. На своей странице в Facebook она с удовольствием постит сообщения СМИ о дорогостоящей покупке:
О бывшей секретарше Пискуна также известно, что она является основателем Благотворительный фонд Marina Acton. Правда, фонд появился только в 2017 году – соответственно записи в Facebook Эктон.
«Фонд был создан для обеспечения безопасности личных и профессиональных коммуникаций посредством шифрования и цифровой целостности. Мы предоставляем средства и гранты организациям, которые стремятся сделать Интернет безопасным», — сказано на ее страничке в соцсети linkedin.
Источник: informator.ua