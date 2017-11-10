Украинка купила дом Кардашьян за $18 млн: видео

Об этом сообщает Daily Mail.





Особняк в Голливуде площадью в 4 тыс квадратных метров обошелся украинке в $17,8 млн. Это почти вдвое дороже, чем его первоначальная стоимость.





Ранее Эктон жила в Силиконовой долине. Она якобы является "перспективной певицей" и "хочет завоевать Голливуд".













В Украине Марина Эктон работала под другой фамилией. Она занимала должность помощницы бывшего Генпрокурора Украины Святослава Пискуна. В резюме украинки указывается, что она работала в ГПУ в 2005-2010 годах. Пискун лично подтвердил, что Марина работала у него, но он давно с ней не сталкивался и ничего не знает об изменениях в ее личной жизни, передает ТСН.





Марина вышла замуж за влиятельного американского бизнесмена. Ее соцсети пестрят фотографиями путешествий и сообщениями о начале певческой карьеры. Дом, по ее словам, будет вдохновлять на развитие карьеры в шоу-бизнесе.



