Украинские аэропорты были заминированы соседним государством

Все сообщения о якобы минировании 10 украинских аэропортов, поступавшие в полицию накануне, оказались ложными и были осуществлены с территории соседнего государства. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Вчера в течение дня в полицию начали поступать сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах… Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", — говорится в сообщении Нацполиции.

В указанных аэропортах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Людей, находившихся в помещениях аэропортов, эвакуировали.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В сообщении департамента коммуникации Нацполиции Украины не указано, о каком соседнем государстве идет речь.