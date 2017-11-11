В Киеве женщина поймала на лету мужчину, выпавшего с 9 этажа

Однако его за ноги подхватила соседка которая жила ниже. 56-летняя Ольга Михайленко в течение получаса держала за ноги мужчину, пока не пришла помощь. Об этом сообщают «Факты».





Инцидент, как рассказал спасенный мужчина, начался из-за бытовой ссоры.





«Я курил на балконе, потом перелез на внешнюю сторону, встал на ящики для цветов и сказал жене, что, если она не перестанет на меня кричать, спрыгну вниз. На самом деле, конечно, не собирался этого делать — девятый этаж все-таки!», — говорит Владимир Блискун.









Владимир Блискун





Таким образом он хотел напугать жену. Однако, когда он попытался залезть обратно, что-то пошло не так — у него соскользнула нога и он сорвался вниз: «Успел ухватиться руками за край бортика, повис на несколько секунд, а потом пальцы расцепились».





В этот монет 30-летний сын Ольги заметил, что над балконом висят чьи-то штаны.





«Леша сказал, что там висят какие-то штаны. Была уже полночь, особо не разглядишь. Я оторвалась от тетрадей, вышла посмотреть. И поняла, что это не штаны, а… ноги соседа сверху! Я не успела ничего подумать — в следующую секунду он сорвался. Как мне удалось поймать его на лету, я даже представить себе не могу. Но факт остается фактом: когда он пролетал мимо, я ухватила его за щиколотки. После этого он перевернулся вниз головой и повис», — сообщила женщина.





Женщина не может объяснить, как ей удалось удержать мужчину. Она рассказывает, что был очень сильный рывок, который «чуть не выдернул плечевые суставы».





«Сильнейшим рывком меня оторвало от пола и я зависла, наполовину высунувшись с балкона вслед за дядей Вовой. Если бы стояла на полу, мы с сыном, может, и смогли бы затянуть соседа к нам. Но затащить нас двоих у Леши не хватило сил. Я крикнула сыну, чтобы звал кого-то на помощь», — пояснила Ольга.





Сын Ольги Михайленко побежал звать на помощь соседей. Однако, все происходило ночью и поиски помощников заняли полчаса.





«Каждая следующая секунда из тех 30 минут, что я держала своего висящего вниз головой соседа, давалась мне все тяжелее и тяжелее. Ноги дрожали, руки онемели. Казалось, еще миг — и больше не выдержу», — рассказала Ольга.









Она отметила, что задавалась только одним вопросом: «Меня терзала единственная мысль: когда силы иссякнут, что я сделаю? Разожму руки и потом всю жизнь буду мучиться, или мы сорвемся вниз вместе?».





Спасительница рассказывает, что не чувствовала своего тела от напряжения, боли и судорог. В этот момент ей на помощь и пришли другие соседи: «Поразительно, но даже когда ребята через меня сумели добраться до дяди Вовы и крикнули, чтобы я его отпустила, просто… не смогла разжать руки. Чисто психологически не могла — и все! Казалось, если отпущу одну его ногу, он упадет и разобьется».