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11 ноября 17, 22:48
"Министр ЛНР" просит Путина защитить от Плотницкого. ВИДЕО
ЛНР
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В Луганске продолжают серьезно конфликтовать друг с другом и делить власть боевики «ЛНР». Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

«После того, как главарь „ЛНР“ Плотницкий выселил из отжатого дома так называемого „министра МВД ЛНР“ Игоря Корнета и показал это пиар-шоу на телеканале, против Плотницкого ополчились и другие „министры ЛНР“, занявшие сторону Игоря Корнета. „Министр сельского хозяйства“ Руслан Сороковенко даже записал видеобращение, в котором обвинил главаря Плотницкого в фальсификации попытки госпереворота», — написал журналист.

Сороковенко рассказывает, что в 2016 году Игорь Плотницкий заставил его сдать весь этот арсенал, который хранился у «министра». После это оружие было подброшено заклятым врагам Плотницкого — Цыпкалову и Киселеву. Им предъявили обвинения в попытке государственного переворота.

«Но самое смешное в этом то, что „министр“ обращается к президенту России и к российским правоохранителям. легенда про „их там нет“ рушится на глазах. Когда над „министрами“ навис карающий меч Венедиктовича, им уже не до конспирации», — заявил Казанский.

Видео: 



Источник: donpress.com
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