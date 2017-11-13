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13 ноября 17, 17:16
Под Киевом охотник случайно застрелил своего кума
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В Киевской области на кукурузном поле охотник случайно застрелил своего собственного кума, поскольку перепутал его со зверем. Оказалось, что виновник смертельного события был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом передает пресс-служба полиции Киевской области. По словам стражей порядка, у охотника было зарегистрировано ружье.

"Мужчина после случившегося, сразу же сообщил правоохранительным органам. Так, по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции", - говорится в сооющении.

Сейчас мужчина задержан в порядку ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 
Оружие у охотника правоохранители также изъяли.

Напомним, как сообщалось, в одном из Харьковских лесов охотник случайно застрелил своего коллегу приняв того за зайца. Сообщается, что два односельчанина вышли на охоту в обеденное время, когда им удалось засечь животное и застрелить его, то один из них стал разделывать тушку зайца, а второй приняв его за животное, выстрелил в своего охотничьего коллегу. 
URA-Inform
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