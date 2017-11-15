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14 ноября 17, 18:43
В России записали клип о Путине - "Дядя Вова, мы с тобой!"
клип о Путине
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В тексте песни говорится о готовности детей умереть за президента России.

Ученики кадетского класса школы номер 44 города Волгограда и депутат Госдумы РФ Анна Кувычко записали клип, посвященный президенту России Владимиру Путину. 

Видеоролик опубликован на сайте Уoutube.

Так, в припеве песни говорится о готовности детей умереть за Путина: "Если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой!"

Также в тексте песни упоминается Крым, который "сохранят для потомков", и Аляска, которую "возвратят в гавань родины". 

"Не достанется гряда самураям никогда,

Грудью встанем за столицу янтаря,

Севастополь наш и Крым для потомков сохраним,

В гавань родины Аляску возвратим!"


Напомним, ранее сообщалось, что издание The Economist разместит на обложке главу России Владимира Путина в образе царя.
Korrespondent
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