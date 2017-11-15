В России записали клип о Путине - "Дядя Вова, мы с тобой!"

Ученики кадетского класса школы номер 44 города Волгограда и депутат Госдумы РФ Анна Кувычко записали клип, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Видеоролик опубликован на сайте Уoutube.
Так, в припеве песни говорится о готовности детей умереть за Путина: "Если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой!"
Также в тексте песни упоминается Крым, который "сохранят для потомков", и Аляска, которую "возвратят в гавань родины".
"Не достанется гряда самураям никогда,
Грудью встанем за столицу янтаря,
Севастополь наш и Крым для потомков сохраним,
В гавань родины Аляску возвратим!"