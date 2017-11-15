В России записали клип о Путине - "Дядя Вова, мы с тобой!"

Ученики кадетского класса школы номер 44 города Волгограда и депутат Госдумы РФ Анна Кувычко записали клип, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Видеоролик опубликован на сайте Уoutube.

Так, в припеве песни говорится о готовности детей умереть за Путина: "Если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой!"

Также в тексте песни упоминается Крым, который "сохранят для потомков", и Аляска, которую "возвратят в гавань родины".

"Не достанется гряда самураям никогда,

Грудью встанем за столицу янтаря,

Севастополь наш и Крым для потомков сохраним,

В гавань родины Аляску возвратим!"





Напомним, ранее сообщалось, что издание The Economist разместит на обложке главу России Владимира Путина в образе царя.

