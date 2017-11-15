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14 ноября 17, 20:07
Соцсети смеются над заявлением Минобороны РФ по Уралу
ядерная атака
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Ядерная бомбардировка Урала: соцсети помогли с "доказательствами" Минобороны РФ

После "улик" о связях США с ИГИЛ, которые военные РФ взяли из компьютерной игры, соцсети взорвались жесткими шутками

"Неоспоримые доказательства" связей США с террористами группировки "Исламское государство", которые военные из России взяли в компьютерной игре "AC- 130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron", в социальных сетях вызвали настоящий шквал злых шуток, насмешек и фотожаб.

Так, пользователи сети от имени Минобороны РФ представили и доказательства ликвидации американцами лидеров ИГИЛ, и "спутниковые кадры" проникновения шпионов на секретные позиции, и "ядерную бомбардировку Урала", и ликвидацию всех складов боеприпасов, и даже улики вируса, заставляющего солдат сменить сексуальную ориентацию.

Практически каждая шутка начинается словами "Минобороны РФ представило неопровержимые доказательства", а после этого каждый шутник выдает свою версию, ограничиваясь лишь своим воображением.

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"Российское МО предоставило доказательства того, что США помогли эвакуировать Аль-Багдади", – издевается один из юзеров.

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Другой пользователь ухмыляется: "Бог мой, я понял их тайный путь проникновения".

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Источник: segodnya.ua 

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