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Курьезы
18 ноября 17, 16:38
В небе над Вашингтоном появился рисунок пениса (ФОТО, ВИДЕО)
рисунок пениса
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Непристойний рисунок удивил местных жителей и они начали бурно обсуждать инцидент в соцсетях.
Военно-морские силы США начали расследование из-за гигантского пениса, нарисованного в небе экипажем самолета E / A-18 Growler, сообщает CNN.
 
Инцидент произошел в четверг над округом Оканоган в штате Вашингтон. Самолет ВМС США пролетел над населенным пунктом, оставив за собой в небе след в виде мужского полового органа.
 
Непристойний рисунок удивил местных жителей и они начали бурно обсуждать инцидент в соцсетях.
 
Одна женщина была очень разочарована увиденным, отметив, что ей пришлось объяснять своим маленьким детям значение рисунка.

 Adam Gessaman @adamrg
Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today.


 
В ВМС США осудили действия своего экипажа, назвав их недопустимыми и незрелыми, и извинились за инцидент.
 
"Военно-морской флот требует от своего экипажа высоких стандартов и мы считаем это абсолютно неприемлемым ... экипаж несет полную ответственность", - говорится в сообщении ВМС США.

 Anahi Torres @anahi_torres_
The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky
23:03 - 16 нояб. 2017 г.


 
"Поверхностные и незрелые действия сексуального характера не имеют места в ВМС США", - заявил вице-адмирал Майк Шумейкер, отметив обязанности служащих "способствовать атмосфере достоинства и уважения".
 
Федеральное управление по авиации США заявило местному телеканалу KREM 2, что затея не угрожала ничьей безопасности. Несмотря на это, экипаж был отстранен от исполнения обязанностей.
Korrespondent
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