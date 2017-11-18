В небе над Вашингтоном появился рисунок пениса (ФОТО, ВИДЕО)

Военно-морские силы США начали расследование из-за гигантского пениса, нарисованного в небе экипажем самолета E / A-18 Growler, сообщает CNN.

Инцидент произошел в четверг над округом Оканоган в штате Вашингтон. Самолет ВМС США пролетел над населенным пунктом, оставив за собой в небе след в виде мужского полового органа.

Непристойний рисунок удивил местных жителей и они начали бурно обсуждать инцидент в соцсетях.

Одна женщина была очень разочарована увиденным, отметив, что ей пришлось объяснять своим маленьким детям значение рисунка.





Adam Gessaman @adamrg

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today.