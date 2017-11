В небе над Вашингтоном появился рисунок пениса (ФОТО, ВИДЕО)

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today.

В ВМС США осудили действия своего экипажа, назвав их недопустимыми и незрелыми, и извинились за инцидент.

"Военно-морской флот требует от своего экипажа высоких стандартов и мы считаем это абсолютно неприемлемым ... экипаж несет полную ответственность", - говорится в сообщении ВМС США.





The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky

"Поверхностные и незрелые действия сексуального характера не имеют места в ВМС США", - заявил вице-адмирал Майк Шумейкер, отметив обязанности служащих "способствовать атмосфере достоинства и уважения".

Федеральное управление по авиации США заявило местному телеканалу KREM 2, что затея не угрожала ничьей безопасности. Несмотря на это, экипаж был отстранен от исполнения обязанностей.