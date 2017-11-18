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18 ноября 17, 18:40
Американская модель продала свою невинность за $2,5 млн
19-летняя модель по имени Жизель
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Как отмечается на сайте аукциона, в торгах участвовал неизвестный политик из России
Девушка планирует потратить вырученные средства на учебу и путешествия.

В США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги аукционного сайта Cinderella Escorts необычный лот – свою девственность. В итоге невинность девушки была продана за 2,5 млн долларов, – передает "5 канал".

Такую сумму за ночь с девственницей готов выложить бизнесмен из Абу-Даби. Он обошел на онлайн-аукционе голливудского актера и политика из России. Американец предложил за секс с Жизель 2,4 миллиона евро, но его ставку на 100 тысяч евро перебил представитель Арабских Эмиратов.

Организаторы торгов отметили, что еще одним покупателем был анонимный политик из России, оценивший ночь с моделью в 1,8 миллиона евро.

Сама американка не ожидала, что ставки достигнут таких высот. В видеообращении к потенциальным покупателям девушка заявила, что потратит деньги на учебу и путешествия.



Критикам модель ответила, что вольна делать со своим телом все, что захочет.

Напомним, 19-летняя китаянка хотела продать девственность для спасения умирающего брата. 

Источник: segodnya.ua
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