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19 ноября 17, 11:23
Перед Эрдоганом в НАТО извинились за инцидент в Норвегии
Йенс Столтенберг
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На военных учениях альянса фото президента Турции ошибочно оказалось на стенде с портретами "врагов".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии и сообщить о принятых в связи с этим мерах, передает NTV.

Напомним, на учениях альянса в Норвегии основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка и Эрдогана изобразили на стенде с "условным противником". Анкара немедленно отозвала с маневров 40 своих военнослужащих.

Отметим, ранее извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным. Норвежского военного, который оказался виновен в этой ошибке уволили из армии.

По информации телеканала, в ходе телефонного разговора Столтенберг выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения Турции с НАТО и заверил Эрдогана в том, что будут приняты меры, чтобы подобное не повторялось.
Korrespondent
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