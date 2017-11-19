Перед Эрдоганом в НАТО извинились за инцидент в Норвегии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии и сообщить о принятых в связи с этим мерах, передает NTV.
Напомним, на учениях альянса в Норвегии основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка и Эрдогана изобразили на стенде с "условным противником". Анкара немедленно отозвала с маневров 40 своих военнослужащих.
Отметим, ранее извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным. Норвежского военного, который оказался виновен в этой ошибке уволили из армии.По информации телеканала, в ходе телефонного разговора Столтенберг выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения Турции с НАТО и заверил Эрдогана в том, что будут приняты меры, чтобы подобное не повторялось.