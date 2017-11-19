Перед Эрдоганом в НАТО извинились за инцидент в Норвегии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии и сообщить о принятых в связи с этим мерах, передает NTV.



Напомним, на учениях альянса в Норвегии основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка и Эрдогана изобразили на стенде с "условным противником". Анкара немедленно отозвала с маневров 40 своих военнослужащих.

Отметим, ранее извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным. Норвежского военного, который оказался виновен в этой ошибке уволили из армии.