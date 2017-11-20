В Киеве вандалы снова залили бетоном Вечный огонь

В парке Вечной Славы в Киеве неизвестные снова повредили вечный огонь.





Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сегодня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской в парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном.





На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь.





Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работала полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.





Напомним, 7 ноября неизвестные лица уже заливали цементом Вечный огонь в столице. Правоохранители открыли уголовное производство по факту надругательства над памятником. Виновникам преступления грозит до семи лет лишения свободы.





Напомним, в 2016 году как в Украине, так и в России прошли несколько скандальных инцидентов у Вечного огня. Так, в Одессе шесть пьяных мужчин решили пожарить шашлык на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу.





А в России сначала неизвестные решили пожарить под российский гимн сосиски на Вечном огне в городе Кемерово.





В городе Новозыбкове Брянской области РФ неизвестный мужчина решил использовать Вечный огонь в качестве газовой плиты и сварил себе суп в ведре, не реагируя на замечания окружающих.



