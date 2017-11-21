В Киеве две улицы утонули в кипятке - ФОТО

В результате аварии улицы Лебедева-Кумача и Яблонская залило горячей водой. Как сообщают местные жители в Facebook, происшествие произошло около полудня.

Между спортивным комплексом Sport Life и школой Эрудит на перекрестках улиц образовалась стена из пара. При этом местные жители сообщают, что на месте аварии стоит техника коммунальщиков, однако никого из ремонтной бригады там нет.

В результате аварии пропала горячая вода в соседних домах.

Напомним, как сообщалось, в Соломенском районе столицы 29 октября прорвало теплотрассу. Инцидент произошел на улице Ушинского в район Караваевых дач возле входа на радиорынок.

Как сообщают очевидцы, на месте прорыва образовалась большая яма.